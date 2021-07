ED की ओर से मां को भेजे नोटिस पर महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना, कहा- डराने की कोशिश

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जैसी कई एजेंसियां 'बदला लेने के लिए' केंद्र सरकार की हथियार की तरह बन गई हैं. साथ ही कहा कि ईडी ने पूछताछ के लिए उनकी मां को 14 जुलाई को तलब किया है.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनकी मां को "अज्ञात आरोपों" पर प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) के एक मामले में पूछताछ के लिए महबूबा की मां को 14 जुलाई को तलब किया है. अधिकारियों ने बताया कि गुलशन नजीर को श्रीनगर में केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है.

मां को ईडी की ओर से मिले समन की टाइमिंग पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया.

इसे भी क्लिक करें --- J-K: 149 साल पुरानी 'दरबार मूव' की परंपरा खत्म, हर साल खर्च होते थे 200 करोड़ रुपये

जांच एजेंसी के समन पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि जिस दिन पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया, ईडी ने मेरी मां को अज्ञात आरोपों के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेज दिया. राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने के अपने प्रयासों में, भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को भी नहीं बख्श रही. एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियां ​​अब बदला लेने का औजार बन गई हैं.

On the day PDP chose not to meet Delimitation Commission, ED sent a summon to my mother to appear in person for unknown charges. In its attempts to intimidate political opponents,GOI doesn’t even spare senior citizens. Agencies like NIA & ED are now its tools to settle scores pic.twitter.com/pVw2uYMAor