J-K के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी बोले- पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, जंग कोई हल नहीं

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है. चौधरी ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकता है और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आकर बातचीत कर सकते हैं, तो पाकिस्तान से बात करने में भी कोई बुराई नहीं है.

सुरिंदर चौधरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब सेना ने हाल ही में पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को लेकर चेतावनी जारी की थी. आर्मी ने संकेत दिया था कि पाकिस्तान पहलगाम जैसी किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी कर रहा है. हालांकि, चौधरी ने कहा कि हर मुद्दे का हल बातचीत से निकल सकता है, क्योंकि यह 2025 है, जब युद्ध किसी भी देश के लिए विकल्प नहीं रह गया है.

'J-K को शांति चाहिए'

डिप्टी CM ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को संवाद की ताकत दिखाई है. उन्होंने कहा, हमने हर मंच पर शांति और स्थिरता की बात की है. जम्मू-कश्मीर को शांति चाहिए, न कि गोलियों की आवाज.

चौधरी ने इस दौरान यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है जब राजनीतिक बातचीत का माहौल बने और पड़ोसी देशों के बीच आपसी भरोसा कायम हो.

सुरिंदर चौधरी का यह बयान राजनीतिक हलकों में सुर्खियों में है, क्योंकि केंद्र सरकार का रुख पाकिस्तान के प्रति अब तक सख्त रहा है. ऐसे में एक राज्य के डिप्टी सीएम का पाकिस्तान से चर्चा की वकालत करना सियासी बहस को नया मोड़ दे सकता है.

