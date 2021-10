श्रीनगर: सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा में गम और गुस्सा, आतंकियों ने स्कूल में मारी थी गोली

जम्मू कश्मीर में आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं. जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने शुक्रवार को जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया. पाकिस्तान के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए. लोगों ने बढ़ती आतंकी घटनाओं, आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया.

शुक्रवार को आतंकी हमले में मारी गई एक शिक्षिका की अंतिम यात्रा निकली. इस अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने भी पाकिस्तान और आतंकी संगठन टीआरएफ के खिलाफ जमकर नारे लगाए.आतंकियों ने एक दिन पहले ही श्रीनगर के एक स्कूल पर हमला बोलकर शिक्षिका सुपिंदर कौर की हत्या कर दी थी.

#WATCH | Mortal remains of Supinder Kaur, killed in yesterday's targeted killing by terrorists in Srinagar, being taken for last rites, slogans against "The Resistance Front" (TRF) being raised during the funeral procession in Srinagar pic.twitter.com/UyXfq88wHb