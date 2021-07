J-K की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक, प्रदेश के कई आला अधिकारी मौजूद

जम्मू-कश्मीर को लेकर आज मंगलवार को गृह मंत्रालय में बैठक हुई. बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी दिल्ली पहुंचे. उनके अलावा शीर्ष स्तर के कई बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.

दिल्ली में गृह मंत्रालय (एमएचए) में गृह सचिव अजय भल्ला की अगुवाई में हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी जम्मू मुकेश सिंह और आईबी प्रमुख अरविंद कुमार शामिल हुए. बैठक में जम्मू-कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा की गई.

Home Secretary Ajay Bhalla is chairing a security review meeting on Jammu and Kashmir with J&K DGP Dilbag Singh, ADG Jammu Mukesh Singh and IB Chief Arvind Kumar at Ministry of Home Affairs (MHA) in Delhi.