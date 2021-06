जम्मू-कश्मीर के मसले पर अमित शाह की अगुवाई में अहम बैठक, मनोज सिन्हा भी पहुंचे

कोरोना संकट काल के बीच शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक होने जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर को लेकर अहम बैठक होनी है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं.



बैठक में जम्मू-कश्मीर में चल रहीं विकास परियोजनाओं की समीक्षा होगी, साथ ही नए प्रोजेक्ट को लेकर रूपरेखा तय होगी.

Delhi: Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha arrives at the Ministry of Home Affairs (MHA) to meet Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/62wtI4Mk3R