Jammu Kashmir News: बॉर्डर पार से ड्रोन से भेजे जा रहे थे 7 ग्रेनेड और बम, कठुआ में सुरक्षाबलों ने मार गिराया

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर पार से आ रहे एक ड्रोन को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि घटना कठुआ के राजबाग थाना क्षेत्र के तल्ली हरिया चक की है. लेकिन सुरक्षाबलों ने ड्रोन को तबाह कर दिया. ड्रोन के साथ एक पेलोड भी था. 7 यूबीजीएल ग्रेनेड और 7 बम बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने बताया कि सुबह-सुबह तलाशी दल नियमित रूप से भेजा जा रहा था. सुबह खोजी दल ने सीमा की ओर से आ रहे एक ड्रोन को देखा और ड्रोन को मार गिराया गया. इस घटना के बाद 30 जून से शुरू होने वाली श्रीअमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Drone coming from border side shot down in Talli Hariya Chak under Rajbagh PS in Kathua district. The drone has a payload attachment with it which is being screened by the bomb disposal experts: Jammu & Kashmir Police pic.twitter.com/yq9gXRcacQ