J-K: दो दिन में आतंकियों का 'डबल अटैक', पुलिस-आर्मी कैंप में लाए जाएंगे बाहरी मजदूर, एडवाइजरी जारी

जम्मू-कश्मीर में गैर-कश्मीरी मजदूरों के आतंकियों द्वारा लगातार निशाना बनने के बाद पुलिस ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत, कश्मीर में सभी गैर-स्थानीय मजदूरों को पुलिस और सेना के कैंपों में लाया जाएगा. गैर-स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा के चलते यह एडवाइजरी जारी की गई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मामले को अत्यंत जरूरी बताते हुए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की. लेटर के जरिए कहा गया है कि गैर-स्थानीय मजदूरों को सेना और पुलिस के कैंपों में लेकर आया जाए. रविवार देर शाम को कुलगाम में आतंकियों ने एक घर में घुसकर बिहार के रहने वाले मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दो की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया.

इससे पहले शनिवार को भी यूपी और बिहार के दो नागरिकों की हत्या कर दी गई थी. श्रीनगर में बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को निशाना बनाया गया था, जबकि पुलवामा में यूपी के निवासी सगीर अहमद की हत्या की गई. रविवार को कुलगाम के वानपोह इलाके में मारे गए मजदूरों की पहचान बिहार के राजा, जोगिंदर के रूप में हुई है. चुनचुन देव गोली लगने की वजह से घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: पंपोर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक साथी समेत ढेर

केंद्र शासित प्रदेश में हाल के दिनों में टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है. आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. सात अक्टूबर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में दो स्कूल टीचर्स की हत्या कर दी थी. दोनों को भी स्कूल में घुसकर गोली मारी गई. पांच अक्टूबर को श्रीनगर में माखनलाल बिंद्रू की मेडिकल स्टोर में घुसकर हत्या की गई थी. वहीं, इसी घटने के बाद एक गोलगप्पे वाले की भी आतंकियों ने हत्या कर दी.

Jammu and Kashmir Police asks all its district chiefs to shift non-local labourers to security camps "immediately": Officials