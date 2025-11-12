scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट के खिलाफ कश्मीर में गुस्सा, सोपोर और सोनमर्ग में कैंडल मार्च, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में निर्दोष लोगों की मौत से पूरे कश्मीर में आक्रोश है. बारामूला के सोपोर और सोनमर्ग में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कश्मीर में एक दिन की हड़ताल रखी गई थी.

कश्मीर में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च (Photo: Ashraf Wani/ITG)
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के खिलाफ कश्मीर में लोगों ने गुस्सा और दुख दोनों जाहिर किए. इस हमले में निर्दोष लोगों की मौत से घाटी में शोक की लहर है. बारामूला जिले के सोपोर इलाके के रफियाबाद में आज शाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च का आयोजन किया. लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताई.

इसी तरह का एक और कैंडल मार्च सोनमर्ग में कल शाम निकाला गया. इस मार्च में स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों ने भाग लिया. उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों पर इस तरह के हमले मानवता के खिलाफ हैं. कारोबारियों ने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं.

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कश्मीर में गुस्से का माहौल 

दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारियों ने भी लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पास कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी. व्यापारियों ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं और चाहते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए ताकि कोई भी दोबारा ऐसी कायराना हरकत करने की हिम्मत न करे.

सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कश्मीर में लोगों ने एक दिन की हड़ताल रखी थी. लोगों का कहना है कि चाहे हमला कहीं भी हो, निर्दोषों की जान जाने पर पूरी घाटी दुखी होती है. इन कैंडल मार्चों ने यह दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ अब आम नागरिक भी एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं.

---- समाप्त ----
