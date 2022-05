सुरंग के जरिए अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना चाहते थे आतंकी, BSF ने बड़ी साजिश की नाकाम

जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है. दरअसल, BSF ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक सुरंग का पता लगाया है. ये सुरंग पाकिस्तान की ओर से खोदी गई थी. बताया जा रहा है कि आतंकियों की साजिश अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की थी. यह सुरंग 150 मीटर लंबी है.

बीएसएफ के मुताबिक, ये सुरंग 4 मई को सांबा सेक्टर में मिली है. सुरंग दो फीट चौड़ी थी. इसे हाल ही में खोदा गया. सुरंग से 21 रेत के थैले भी बरामद हुए हैं. इनका इस्तेमाल सुरंग के निकास को मजबूत करने के लिए किया गया था.





Jammu & Kashmir | Security forces deployed after a small opening, suspected to be a tunnel, was found in the general area near fencing in the Samba area, yesterday. pic.twitter.com/C0bDfc0lH3