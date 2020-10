जम्मू-कश्मीरः त्राल में आतंकियों ने किया ग्रेनेड अटैक, CRPF का ASI घायल

जम्मू-कश्मीर के त्राल में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गया. आतंकियों ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल क्षेत्र में सुरक्षाबलों को निशाना बनाया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि आतंकवादियों ने 180 बटालियन की सीआरपीएफ टीम पर ग्रेनेड फेंका जिसमें सीआरपीएफ के एक एएसआई घायल हो गए. घायल एएसआई को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके.

J&K: Terrorists lobbed grenade at security forces in Tral of Pulwama dist, one CRPF jawan suffered minor splinter injury in his lower abdomen & was evacuated to district hospital. He is reported to be stable. Area cordoned off, search is on. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/xLgirrhJX5