'J-K में भी बने लव जिहाद कानून', धर्म परिवर्तन मसले पर सिख डेलिगेशन की गृह राज्य मंत्री से मांग

कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गरमाता जा रहा है. मंगलवार को सिख नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिला. इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी नेता आरपी सिंह भी शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने मामले में उचित एक्शन की मांग की. मीटिंग में शामिल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी लव जिहाद कानून बनाने की मांग उठाई है.

आरोप है कि दो सिख लड़कियों को श्रीनगर में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया, फिर उम्रदराज लोगों से उनका निकाह करवा दिया गया. रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल को उचित मदद का भरोसा दिया है. साथ ही कहा कि वह गृह मंत्री अमित शाह से इस पर चर्चा करेंगे.

Delegation has come here to submit a representation to Govt of India. The forced conversion & wedding of Sikh girls in Kashmir is wrong & delegation has submitted memorandum over it. I'll discuss this with Union Home Minister, regarding the action that needs to be taken: MoS MHA pic.twitter.com/gL1y3QrtDo