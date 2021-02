पूरे J&K में डेढ़ साल बाद हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल, उमर बोले- 4G मुबारक!

पूरे जम्मू और कश्मीर (J&K) में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया है. जम्मू और कश्मीर प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी हुआ है. J&K में 5 अगस्त 2019 से 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद थी. इंटरनेट बहाली के इस आदेश के बाद अब J&K के लोग हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं. इस बीच जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा- 4G मुबारक.

जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि 4G मुबारक! अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे J&K में 4G मोबाइल डेटा सर्विस बहाल हुई. देर आए दुरुस्त आए.

4G Mubarak! For the first time since Aug 2019 all of J&K will have 4G mobile data. Better late than never.