मंडी: 600 मीटर खाई में गिरी कार, सेना के दो जवानों की मौत

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के दो जवानों की मौत हो गई. मंडी के पधर थाना क्षेत्र के दरलोग के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई. दोनों जवान अपने दोस्त की शादी में शामिल होने निजी वाहन से कटौला क्षेत्र के बथेरी जा रहे थे. हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खाई में गिरी दोनों जवानों की कार (Photo: Screengrab)
हिमाचल के मंडी में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें सेना के दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा दरलोग के पास उस समय हुआ जब दोनों जवान एक निजी कार में सवार होकर कटौला क्षेत्र के बथेरी अपने एक दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

600 मीटर गहरी खाई में गिरी कार

मिली जानकारी के अनुसार, रात करीब 8 बजे उनकी किया कार अनियंत्रित होकर करीब 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला गया.

मृतकों की पहचान नितेश शर्मा और महेंद्र कुमार के रूप में हुई है. महेंद्र कुमार जेएंडके राइफल्स में सेवाएं दे रहे थे, जबकि नितेश भी सेना में तैनात था और एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रहा है. बताया गया कि सेना की ओर से सोलन में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद नितेश घर लौटे थे और दोस्त की शादी अटेंड करने जा रहे थे.

सेना में कार्यरत थे दोनों जवान

नितेश का परिवार मूल रूप से बलदाड़ा तहसील के बलड़ा का रहने वाला है. उनके पिता सुरेश कुमार साल 1994 में चंबा में सेना की सेवा के दौरान शहीद हुए थे. नितेश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. अब परिवार में उनकी माता, पत्नी और दो बच्चे ही रह गए हैं. नितेश के नाना ने बताया कि वह बेहद सरल और परिवार का सहारा था.

घटना की पुष्टि एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने की है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों सैनिकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. पधर थाना पुलिस ने बीएनएस धारा 106 और 281 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
 

