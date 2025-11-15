scorecardresearch
 

पत्नी पर फेंका तेजाब, फिर दिया छत से धक्का... काफी समय से दोनों के बीच चल रहा था विवाद

मंडी के सैण मोहल्ले में पति ने पहले पत्नी पर तेजाब फेंका और फिर उसे छत से धक्का दे दिया. महिला 50% से अधिक झुलसी और गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर रेफर हुई. आरोपी पति को पुलिस ने घर से ही हिरासत में लिया है. एएसपी अभिमन्यु वर्मा ने मामले की पुष्टि कर जांच शुरू की है.

50 प्रतिशत से ज्यादा शरीर झुलस गया. (Photo: Representational)
हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के सैण मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया और फिर उसे घर की छत से नीचे धक्का दे दिया. तेजाब गिरने से महिला बुरी तरह झुलस गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, घायल महिला की पहचान 41 वर्षीय ममता (पत्नी नंदलाल) के रूप में हुई है. यह परिवार मूल रूप से धर्मपुर का रहने वाला है और कुछ समय से मंडी शहर के सैण मोहल्ले में रह रहा था. महिला का पति मंडी में चाय की दुकान चलाता है. बताया गया कि दंपत्ति के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था.

शनिवार शाम भड़का झगड़ा

शनिवार शाम किसी बात को लेकर दोनों के बीच अचानक झगड़ा बढ़ गया. इसी दौरान आरोपी पति ने तैश में आकर पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका 50 प्रतिशत से ज्यादा शरीर झुलस गया. तेजाब से चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तुरंत घायल महिला को जोनल अस्पताल मंडी ले गए.

मंडी

पुलिस कार्रवाई और आगे की जांच

एएसपी मंडी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आरोपी पति नंदलाल को घर पर ही मौजूद पाया गया, जिसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पुलिस यह जांच कर रही है कि तेजाब कहां से लाया गया और घटना के पीछे असली वजह क्या थी. दंपत्ति के दो बच्चे-18 साल का बेटा और 16 साल की बेटी भी इस घटना से सदमे में हैं.

