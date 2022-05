हिमाचलः विधानसभा गेट पर लगाए खालिस्तान के झंडे, SJF को लेकर पहले ही था अलर्ट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य द्वार और आसपास खालिस्तान के झंडे लगाए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि खालिस्तान के यह झंडे आज देर रात या फिर सुबह लगाए गए हैं. हालांकि इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई है. पुलिस ने विधानसभा के गेट पर लगे झंडे हटवा दिए हैं. लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये हरकत किसने की है.

कांगड़ा एसपी खुशाल शर्मा ने बताया कि हमें इस घटना की सूचना मिली. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से विधानसभा के गेट से खालिस्तान के झंडे हटवा दिए. अब हम इस मामले में केस दर्ज करने जा रहे हैं.

हालांकि ये खुफिया विभाग ने 26 मार्च को ही इसका अलर्ट जारी कर दिया था. खुफिया विभाग ने बताया था कि खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने लेटर जारी कर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कहा था कि वो शिमला में भिंडरावाला और खालिस्तान का झंडा फहराएगा.

दरअसल सिख फॉर जस्टिस हिमाचल प्रदेश में भिंडरावाले और खालिस्तानी झंडे लगी गाड़ियों के बैन से भड़का हुआ था. सिख फॉर जस्टिस ने 29 मार्च को खालिस्तानी झंडा लगाने का ऐलान किया था, लेकिन भरी सुरक्षा की वजह से वह ऐसी कोई हरकत नहीं कर पाया था.

#WATCH Khalistan flags found tied on the main gate & boundary wall of the Himachal Pradesh Legislative Assembly in Dharamshala today morning pic.twitter.com/zzYk5xKmVg