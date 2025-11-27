scorecardresearch
 
हिमाचल प्रदेश: बाइक और बस की आमने-सामने टक्कर में युवक की मौत, 12 यात्री घायल

कांगड़ा के ओल्ड मटौर क्षेत्र में एक बाइक और निजी बस की आमने-सामने टक्कर में 27 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बस के 12 यात्री घायल हुए. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक दो टुकड़ों में बंट गई. बस टक्कर के बाद सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत (Photo: Ashok raina/ITG)
सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत (Photo: Ashok raina/ITG)

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. ओल्ड मटौर इलाके में आज दोपहर एक मोटरसाइकिल और निजी बस की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में 27 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. बस के लगभग 12 यात्री घायल हो गए. स्थानीय लोग हादसे के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की.

हादसा पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर हुआ. सूचना के अनुसार बाइक सवार युवक कांगड़ा की ओर जा रहा था, जबकि बस सामने से आ रही थी. दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक दो हिस्सों में टूट गई. टक्कर के तुरंत बाद युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

टक्कर के बाद अनियंत्रित बस सड़क किनारे एक पेड़ से जा भिड़ी. इससे बस के अंदर बैठे कई यात्री घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामला दर्ज कर लिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह रही. पुलिस अब दोनों वाहनों के ड्राइवरों की जानकारी जुटा रही है और हादसे के सही कारणों की जांच कर रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे हो रहे हैं. लोगों ने प्रशासन से यातायात नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

युवक की मौत से परिवार और इलाके में शोक फैल गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है. यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि लापरवाह ड्राइविंग सड़क पर लोगों की जान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है.
 

