हिमाचल प्रदेश: अब 'सामूहिक धर्मांतरण' पर होगी 10 साल की जेल, सख्त हुआ धार्मिक स्वतंत्रता कानून

हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून और भी सख्त हो गया है. अब राज्य में जबरन या किसी तरह के लालच में सामूहिक धर्म परविर्तन करना अपराध की श्रेणी में आएगा. ऐसा करने पर 10 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को 'द फ्रीडम ऑफ रिलिजन (संशोधित)' बिल पारित किया गया है. जिसमें सजा को और भी सख्त कर दिया गया है.

Himachal Pradesh Assembly passes the Freedom of Religion (Amendment) Bill 2022



The bill has been brought to curb illegal religious conversions in Himachal Pradesh and proposes a higher jail term of up to 10 years and a fine of up to Rs 2 lakh.