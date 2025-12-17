हिमाचल में दिखे PAK झंडे और PIA लिखे गुब्बारे... पुलिस ने वायुसेना से किया संपर्क, पंजाब-राजस्थान से भी मांगी जानकारी

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) और पाकिस्तानी झंडे वाले एयरप्लेन आकार के गुब्बारे मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इन गुब्बारों का पता लगाने के लिए पुलिस ने पंजाब और राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है.

पुलिस ने बताया कि इन गुब्बारों का पता लगाने के लिए जानकारी ली जा रही है. इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, अब तक इन गुब्बारों के अंदर किसी भी तरह का संदिग्ध उपकरण, गैजेट, सर्विलांस डिवाइस, ट्रैकर या कोई अन्य सामग्री नहीं मिली है. हमने उन राज्यों की पुलिस से संपर्क किया है, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं और जहां इस तरह के गुब्बारे पहले भी मिले हैं, ताकि उनके अनुभव और इनपुट मिल सकें.

दुकानदारों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस

फिलहाल, इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और स्थानीय दुकानदारों और गुब्बारे बेचने वाले विक्रेताओं से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि इन गुब्बारों के सोर्स का पता लगाया जा सके.

एक छत पर मिला गुब्बारा

हाल ही में दौलतपुर पुलिस पोस्ट के अंतर्गत शैलेट गांव में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक ग्रामीण के घर की छत पर PIA लिखा एयरप्लेन आकार का गुब्बारा मिला. ग्रामीण ने तुरंत इसकी सूचना दौलतपुर पुलिस पोस्ट को दी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया. एहतियात के तौर पर पुलिस ने आसपास के इलाकों की भी तलाशी ली, ताकि किसी अन्य संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी से इनकार किया जा सके.

इससे पहले 8 दिसंबर को गगरेट उपमंडल के ततेहड़ा गांव में भी ऐसे ही तीन गुब्बारे मिले थे. इन गुब्बारों पर पाकिस्तानी झंडा बना हुआ था और उन पर पाकिस्तान के समर्थन में लिखा गया था.

पुलिस के अनुसार, बीते कुछ महीनों में हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में भी इसी तरह के गुब्बारे मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन सभी मामलों को जोड़कर जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये गुब्बारे किसी साजिश का हिस्सा हैं या फिर किसी व्यावसायिक या निजी गतिविधि से जुड़े हुए हैं.

