किन्नौर हादसा: पहाड़ों पर पहली सोलो ट्रिप पर निकली थीं दीपा शर्मा, मौत से पहले ट्वीट की थी ये तस्वीर

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ. यहां कुछ खुशनुमा पल बिताने के लिए पहुंचे लोगों के सिर पर मौत बरसी, जब पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ और काफी कुछ बह गया. किन्नौर के इस हादसे में कुल नौ लोगों की मौत हो गई है, इन्हीं में से एक आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा शर्मा थीं.



दीपा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी फेमस थीं, जो पहली बार अकेले यात्रा पर निकली थीं. लगातार वह सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा को लेकर अपडेट दे रही थीं, लेकिन ये किसी को अंदाज़ा ना था कि ये उनके अंतिम पल होंगे. किन्नौर के लैंडस्लाइड में डॉ. दीपा शर्मा ने अपनी जान गंवा दी.



रविवार को जब किन्नौर में लैंडस्लाइड आई, तब उससे कुछ वक्त पहले ही दीपा शर्मा ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की थी. उन्होंने लिखा था कि वह इस वक्त भारत के आखिरी प्वाइंट पर खड़ी हैं, जहां तक सिविलयन को जाने की इजाजत है. इसके 80 किमी. आगे तिब्बत है, जिसपर चीन ने कब्ज़ा किया हुआ है.



Standing at the last point of India where civilians are allowed. Beyond this point around 80 kms ahead we have border with Tibet whom china has occupied illegally. pic.twitter.com/lQX6Ma41mG