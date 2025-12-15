एलिवेटर शाफ्ट में गिरा युवक, अटकी लिफ्ट से निकलने की कोशिश में दर्दनाक मौत

हरियाणा के पंचकूला के नजदीक चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर स्थित होटल क्लियो में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय होटल कर्मचारी की मौत हो गई. मृतक की पहचान राजा के रूप में हुई है, जो ओल्ड पंचकूला का रहने वाला था और होटल में सफाई कर्मचारी (स्वीपर) के तौर पर काम करता था. हादसा उस समय हुआ जब होटल की लिफ्ट तकनीकी खराबी के कारण बीच में ही रुक गई.

पुलिस के अनुसार, राजा अपने सहकर्मी रवि के साथ लिफ्ट से नीचे जा रहा था. इसी दौरान लिफ्ट अचानक खराब हो गई और दोनों अंदर फंस गए. प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लिफ्ट के रुकने के बाद राजा घबरा गया और होटल स्टाफ या तकनीकी कर्मचारियों का इंतजार करने के बजाय खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगा.

बताया गया है कि राजा ने जबरन लिफ्ट का दरवाजा खोला और बाहर कूदने का प्रयास किया. हालांकि, संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे एलिवेटर शाफ्ट में गिर गया. गिरते समय उसका सिर लोहे के एंगल से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. सहकर्मी रवि ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद होटल स्टाफ मौके पर पहुंचा और एंबुलेंस को सूचना दी गई.

राजा को तत्काल पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर जीवन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हादसा लिफ्ट की तकनीकी खराबी और पीड़ित के घबराने के कारण हुआ. हालांकि, सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस ने होटल प्रबंधन से लिफ्ट की मेंटेनेंस और सुरक्षा से जुड़े रिकॉर्ड भी तलब किए हैं.

इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि लिफ्ट में मौजूद सहकर्मी रवि के साथ राजा का किसी प्रकार का विवाद तो नहीं हुआ था. अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में होटल प्रबंधन की लापरवाही या सुरक्षा मानकों में कोई कमी पाई गई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर होटलों और व्यावसायिक इमारतों में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

