जानलेवा कोहरा! हरियाणा में 4 बसें टकराईं, ग्रेटर नोएडा में भी 6 गाड़ियों के बीच भिड़ंत... कई जख्मी

घने कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एनएच 91 पर आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें कई लोग मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं. वहीं, हादसे के चलते हाईवे पर जाम भी लग गया. पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में हटाकर जाम को खुलवा रही है. इसके अलावा हरियाणा के रेवड़ी में भी कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया. जहां तीन से 4 बस आपस में टकरा गईं.
हादसा रविवार सुबह रेवाड़ी के गांव गुरावड़ा के नजदीक हुआ. प्रथम दृष्टया हादसे की वजह कम विजिबिलिटी बताई जा रही है. जानकारी सामने आई है कि एक बस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी. तभी वह एक अन्य बस से टकरा गई. जबकि 2 अन्य वाहन भी उससे टकरा गए.
हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक प्राइवेट बस आगे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई. जबकि दो रोडवेज बस उसके पीछे टकराकर खड़ी हैं. पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 352 डी पर कोहरे के चलते तीन से 4 बस आपस में टकरा गईं. जिससे कई लोग घायल हो गए.
घायलों को बसों से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही घायलों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर
ठंड के चलते पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा पड़ रहा है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में रविवार की सुबह विजिबिलिटी कम थी. जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मथुरा में सुबह से ही कोहरे की चादर छाई रही, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई.
कोहरे का सबसे ज्यादा असर मथुरा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला, जहां वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई. हाईवे पर चल रहे छोटे और बड़े वाहनों के चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिसके चलते वाहन चालकों ने सावधानी बरतते हुए अपनी गाड़ियों की स्पीड कम कर दी. वहीं कुछ वाहन चालक तो हाईवे किनारे अपने वाहन खड़े कर कोहरा छंटने का इंतजार करते नजर आए.