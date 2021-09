करनाल: जिला मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे किसान, इंटरनेट बंद

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लंबे समय से जारी है. ऐसे में अब किसानों ने अपने आंदोलन को धार देने के लिए मुजफ्फरनगर के बाद मंगलवार को हरियाणा के करनाल में महापंचायत की.

प्रदर्शनकारी किसान 28 अगस्त को लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर आवाज बलुंद करने करनाल पहुंचे. वहीं, किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के निलंबन का मुद्दा भी उठाया. इसे लेकर प्रशासन और उनके बीच कई राउंड बातचीत चली, लेकिन कोई नतीज नहीं निकला.

बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने मिनी सचिवालय की ओर कूच कर दिया. इस बीच प्रशासन भी सख्त नजर आया और किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछारें शुरू कर दीं. हालांकि किसान डटे रहे और अब डीसी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है.

'Langar' organised for farmers protesting outside Mini Secretariat in Karnal, Haryana. They had gheraoed the secretariat's gate this evening. pic.twitter.com/uYy6Qq59Ps