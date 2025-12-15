'क्या हाल है लाला? अगली गोली छाती पर लगेगी', पहले पर्ची थमाई, फिर कारोबारी पर ठोका फायर, खुलेआम धमकी दे गया बदमाश

Haryana News: जींद जिले के नरवाना में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अपोलो चौक पर स्थित 'SG फैशन' नामक कपड़े की दुकान के मालिक नरेश जैन पर एक बदमाश ने फायरिंग की और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग करते हुए एक धमकी भरी पर्ची थमा दी. यह पूरी घटना दुकान के भीतर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

और पढ़ें

दरअसल, नरवाना के अपोलो चौक पर स्थित SG फैशन पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक बदमाश आया और दुकान मालिक नरेश जैन के हाथ में एक पर्ची थमाई. इसके बाद शीशे पर गोली चला दी. वारदात को अंजाम देन के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया. वारदात दुकान के भीतर और बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई.

पर्ची में लिखा था, "क्या हाल है लाला? अगर अपनी जिंदगी चाहता है, तो 50 लाख रुपए दे. तेरे पास 3 दिन का समय है. अभी तो सिर्फ गोली चलाई है, अगर पैसे नहीं दिए, तो अगली गोली छाती पर लगेगी."

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही इस वारदात से आक्रोशित क्षेत्र के स्थानीय दुकानदार भी मौके पर इकट्ठा हो गए.

पुलिस ने दुकान के भीतर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जब्त कर लिए हैं और बदमाश की पहचान व तलाश शुरू कर दी है. पुलिस इस मामले को गंभीर मानते हुए जांच कर रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----