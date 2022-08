Goods Train Derailed: दिल्ली-रोहतक रूट पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 8 डिब्बे, ये ट्रेनें प्रभावित, देखें लिस्ट

Goods train derails near Rohtak: हरियाणा के रोहतक के खरावड़ रेलवे स्टेशन के पास रविवार यानी 7 अगस्त को कोयले से भरी मालगाड़ी के 8 डिब्बे ट्रैक से उतर गए. हादसे के बाद दिल्ली-रोहतक रेलवे ट्रैक पर आवाजाही पूरी तरह से ठप्‍प है. फिलहाल रेल अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच कर हादसे की वजह की जांच की जा रही है.

45 दिनों में दूसरा ऐसा हादसा

बता दें कि इससे पहले 24 जून को भी रोहतक रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी अपने ट्रैक से उतर गई थी. उस दौरान भी बड़ा हादसा होते-होते बच गया था. डेढ़ महीने में ये दूसरा हादसा है. फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारी यात्री व्यवस्था सुधारने पर लगे हैं. ट्रैक से मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. खबर है कि ट्रैक को अच्छा-खासा नुकसान हुआ है. अधिकारी जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त ट्रैक को सही करने का प्रयास कर रहे हैं.

#WATCH | 8 bogies of a goods train derailed on the Delhi Rohtak railway line near Kharawar railway station of Haryana, railway track blocked pic.twitter.com/s2xCx4H6ei