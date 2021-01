हरियाणाः अपने ही विधानसभा क्षेत्र करनाल में सभा नहीं कर पाए सीएम खट्टर, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस

हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों के बातचीत करने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे. लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में ही सीएम मनोहर लाल खट्टर को किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा. किसानों के विरोध के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा. जिसके बाद सीएम खट्टर डीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखने वाले हैं.



बदला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त



यहां आपको बता दें कि एक ओर जहां सीएम खट्टर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, वहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त भी बदला गया. पहले यह प्रेस वार्ता शाम पांच बजे निर्धारित की गई थी. जिस बाबत सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल से बाकायदा ट्वीट भी किया गया था. लेकिन शाम साढ़े पांच बजे के करीब इस पीसी का टाइम बदल दिया गया. नई अपडेट के मुताबिक अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम साढ़े 6 बजे होगी. इसके साथ ही पिछला ट्वीट डिलीट कर दिया गया है.

CM @mlkhattar will address a press conference at 6:30PM from Chandigarh