गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे फ्लाईओवर की स्लैब गिरी, 2 घायल

गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर को स्लैब गिर गई है. द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना सुबह 6-7 बजे की बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने ही फ्लाईओवर की स्लैब गिरने की प्रसाशन को सूचना दी. दौलताबाद और बजघेड़ा के बीच बन रहे फ्लाईओवर का स्लैब गिरा है. यह हादसा गुरुग्राम से दिल्ली द्वारका तक बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हुआ है.

Haryana: Under construction flyover on Gurugram-Dwarka Expressway near Daulatabad collapses; 2 workers have been injured. Details awaited. pic.twitter.com/EAkvNOL0ay