गुरुग्राम: स्कूल वैन रोककर 12वीं के छात्र को दिखाई 'गन', कॉलेज के चार लड़के गिरफ्तार

गुरुग्राम में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. परीक्षा देकर घर लौट रहे कक्षा 12 के छात्र की स्कूल वैन को दो वाहनों से रोककर कॉलेज छात्रों ने कथित तौर पर धमकाया. खिलौने वाली पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है. मामले में दो वाहन जब्त किए गए हैं.

स्कूल वैन रोककर 12वीं के छात्र को दिखाई 'गन', 4 लड़के गिरफ्तार (Photo: Representational image)
हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल वैन को रास्ते में रोककर कक्षा 12 के एक छात्र को धमकाने के मामले में चार कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दो वाहनों की मदद से वैन को घेरा और छात्र व वैन चालक को कथित तौर पर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. बाद में जांच में सामने आया कि इस्तेमाल किया गया हथियार खिलौने वाली पिस्तौल थी.

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार दोपहर सिग्नेचर टावर के पास हुई, जब छात्र परीक्षा देकर स्कूल वैन से घर लौट रहा था. शिकायत के अनुसार, जैसे ही वैन सिग्नेचर टावर बस स्टॉप के पास पहुंची, दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया. इसके बाद आरोपियों ने वैन चालक और छात्र को धमकाया.

पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना में एफआईआर दर्ज की गई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि युवकों ने बंदूक दिखाकर छात्र को जान से मारने की धमकी दी, जिससे छात्र और वैन में सवार अन्य लोग दहशत में आ गए.

पुलिस ने मंगलवार को चार आरोपियों- 23 साल के पंकज,20 साल के नीरज, 20 साल के प्रिंस, जो बदशाहपुर के रहने वाले हैं, और सेक्टर 49 निवासी 22 साल के हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई दो गाड़ियों को जब्त कर लिया है, साथ ही एक डंडा और टॉय गन भी बरामद की गई है.

पूछताछ के दौरान आरोपी नीरज ने खुलासा किया कि करीब छह महीने पहले उसके भाई का कक्षा 12 के छात्र के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने छात्र को डराने की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि घटना के समय कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था. पुलिस ने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने और किसी भी विवाद को कानूनी तरीके से सुलझाने की अपील की है.

