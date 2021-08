हरियाणाः करनाल पुलिस बोली- लाठीचार्ज में नहीं, हार्टअटैक से हुई किसान की मौत

हरियाणा के करनाल में शनिवार को पुलिस ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया था. योगेंद्र यादव, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कुछ नेताओं ने दावा किया है कि पुलिस लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई. वहीं, पुलिस ने अब इस दावे को गलत बताया है.

करनाल के एसपी गंगा राम पुनिया ने बताया कि मृतक किसान किसी भी अस्पताल नहीं गया था. वह स्थिर हालत में अपने घर गया था. उसकी मौत रात को सोने के वक्त हुई. कुछ लोगों का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई. पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में चोट की वजह से मौत की खबर गलत है.

