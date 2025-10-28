शादी में रोड़ा बना एक्स, प्रेमिका ने मंगेतर संग गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, फिर लाश फेंकी नाले में

फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने मंगेतर के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी की हत्या कर दी. मृतक की पहचान 35 वर्षीय चंदर के रूप में हुई है, जो पेशे से बीमा एजेंट था और दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था. पुलिस के मुताबिक, चंदर की लाश एत्मादपुर इलाके में नाले के पास बरामद हुई, जहां उसकी बाइक और शरीर के पास से सभी पहचान के निशान, जैसे मोबाइल, नंबर प्लेट और आईडी कार्ड गायब कर दिए गए थे.

घटना का खुलासा तब हुआ जब चंदर के परिवार को पुलिस की ओर से फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है. परिजनों के वहां पहुंचने पर सच्चाई सामने आई कि यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी. शव की हालत और जांच में मिले साक्ष्यों से यह साफ हो गया कि चंदर की गला घोटकर हत्या की गई थी.

पुलिस जांच में पता चला कि चंदर का लक्ष्मी नाम की महिला से प्रेम संबंध था, जिसकी शादी जल्द ही केशव नामक युवक से तय हो गई थी. लेकिन चंदर इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था और लक्ष्मी पर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था. वह लगातार उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने शादी की तो वह उसके मंगेतर को उनके संबंधों के बारे में सब बता देगा.

मृतक की फाइल फोटो.

चंदर की इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर लक्ष्मी ने सारी बात अपने मंगेतर को बता दी. दोनों ने चंदर से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की साजिश रच डाली. आरोपी जोड़े ने उसे एत्मादपुर पुल के पास मिलने के लिए बुलाया, जहां केशव और उसके दो दोस्तों ने मिलकर चंदर की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए.

फिलहाल क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी महिला लक्ष्मी और उसके मंगेतर केशव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

