गुजरातः BJP नेता की पोती की सगाई में हजारों लोग शामिल, सरकार ने दिए जांच के आदेश

गुजरात में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच जहां 4 महानगरों नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री की कांति गामित की पोती की सगाई का वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में हजारों लोग गरबा गाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन्स की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं.

कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर बीजेपी नेता और तापी जिले से निजार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक की पोती की सगाई समारोह ने विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने वीडियो का विश्लेषण कर जांच के आदेश दिए हैं तो वही स्थानीय पुलिस ने इस मामले में पूर्व मंत्री कांति गामित को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ की.

COVID-19 Guidelines, Rules, Laws and Curfew don't apply to BJP Leaders in Gujarat.



Video you see below is of the pre-wedding celebration of former BJP minister Kanti Gamit's granddaughter. - This when cases are rampantly rising in Gujarat. pic.twitter.com/YQHkVB0LYI