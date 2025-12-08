scorecardresearch
 
सूरत: शादी में नेग लेने पहुंचे नकली किन्नर, असली किन्नरों ने नग्न कर पीटा, वीडियो

सूरत जिले के सरभोन गांव में शादी में नेग वसूलने पहुंचे दो नकली किन्नरों की गांव वालों ने शिकायत असली किन्नरों को कर दी. मौके पर पहुंचे असली किन्नरों ने दोनों नकली किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी और इस दौरान हुए पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नकली किन्नर राजकोट के बताए जा रहे हैं.

नकली किन्नरों की जमकर हुई पिटाई (Photo: Screengrab)
सूरत जिले के बारडोली तहसील के सरभोन गांव में एक अजीब और विवादित घटना सामने आई है. शादी समारोह के दौरान दूल्हे के घर पर दो नकली किन्नर श्रृंगार कर नेग वसूलने पहुंच गए. गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत बारडोली में रहने वाले असली किन्नरों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही असली किन्नर सरभोन गांव पहुंचे और नकली किन्नरों की जमकर धुनाई कर दी. इस घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

घटना के समय गांव में शादी का माहौल था. तभी दो युवक किन्नर बनकर नेग लेने आ पहुंचे. गांव वाले स्थानीय किन्नर पूनम मासी और अन्य असली किन्नरों को पहचानते थे. जब उन्होंने देखा कि ये दोनों व्यक्ति असली किन्नर नहीं हैं, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पूनम मासी को दे दी.

असली किन्नरों ने नकली किन्नर को पीटा

सूचना मिलते ही पूनम मासी और उनके साथी सरभोन गांव पहुंचे. उन्होंने दोनों नकली किन्नरों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ शुरू की. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे राजकोट के रहने वाले हैं और पैसे कमाने के लिए किन्नर बनकर गांव में आए थे. गांव वालों के अनुसार, इन नकली किन्नरों ने नेग की ज्यादा मांग की थी, जिसके चलते शक गहराया और असली किन्नरों को बुलाया गया.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों नकली किन्नर जमीन पर बैठे हैं और असली किन्नर उनसे सवाल कर रहे हैं. इसके बाद असली किन्नरों ने दोनों की लात, घूंसों और डंडों से पिटाई शुरू कर दी. यहां तक कि उनके कपड़े भी उतरवा दिए गए. नकली किन्नर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि पैसे कमाने के लालच में अब कुछ लोग किन्नर बनकर भी ठगी करने लगे हैं. सूरत के सरभोन गांव की यह घटना इसका ताजा उदाहरण है.
 

