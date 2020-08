PM मोदी ने शेयर किया मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो, कहा- बारिश में मनोरम दृश्य

गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. जगह-जगह जलभराव की समस्या सामने आ रही है. तमाम तकलीफों के बीच एक सुकून देने वाला वीडियो सामने आया है. यह वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है. बारिश के बीच मोढेरा के सूर्य मंदिर का एक विहंगम नजारा देखने को मिला.

मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मोढ़ेरा का प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर बारिश के दिन में शानदार दिख रहा है. गौरतलब है कि गुजरात के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. राज्य के कई जिलो में डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं. हालात बिगड़ने के बाद जलाशयों के गेट खोले जा रहे हैं.

Modhera’s iconic Sun Temple looks splendid on a rainy day 🌧!



Have a look. pic.twitter.com/yYWKRIwlIe