यूपी समेत चार राज्यों में BJP की जीत के बाद गुजरात पहुंचे पीएम मोदी, अहमदाबाद में किया रोड शो

अहमदाबाद. बीजेपी को यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में शानदार जीत मिली है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दो दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे. पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया.

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया. यह रोड शो सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट-एयरपोर्ट से इन्दिरा ब्रिज सर्कल होते हुए भाट सर्कल से श्री कमलम तक निकाला गया.



#WATCH | PM Modi shows victory sign as he greets the crowd during roadshow in Ahmedabad, post BJP's win in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa. pic.twitter.com/ITcaNnXF4g