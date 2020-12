PM मोदी बोले- सरकार दूर करेगी किसानों की हर शंका, भड़काने का काम कर रहा विपक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की है. कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं. पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है.



'किसानों के हित में लिया गया फैसला'

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है. क्या अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? जैसी आजादी पशुपालकों को मिल रही है, वैसी ही आजादी हम किसानों को दे रहे हैं. कई वर्ष से किसान संगठन इसकी मांग करते थे, विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है लेकिन अपनी सरकार के वक्त ऐसी ही बातें करता था.



पीएम मोदी बोले कि मैं किसानों से कह रहा हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार तैयार है, किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है. हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए फैसले ले रहे हैं. देश के हर कोने के किसान नए कानूनों के साथ हैं. जो लोग भ्रम फैला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, किसानों के कंधों पर रखकर बंदूकें चलाई जा रही हैं.

The agriculture reforms that have taken place is exactly what farmer bodies and even opposition parties have been asking over the years.



Government of India is always committed to farmer welfare and we will keep assuring the farmers, addressing their concerns: PM @narendramodi