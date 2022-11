मोरबी: 'हर चीज की हो बारीक जांच', PM मोदी का हाई लेवल मीटिंग में निर्देश, घटनास्थल का जायजा भी लिया

गुजरात के मोरबी में हुए भयंकर हादसे के बाद आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का मुआयना किया. उनकी तरफ से सिविल अस्पताल जा पीड़ितों से भी मुलाकत की गई. पीएम ने उन अधिकारियों से भी बातचीत की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे.

जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को शाम साढ़े छह बजे मोरबी में बड़ा हादसा हो गया था. सस्पेंशन ब्रिज टूटने की वजह से कई लोग नदी में डूब गए थे. उस हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल बताए जा रहे हैं. अब उसी त्रासदी का मुआयना करने के लिए पीएम मोदी मोरबी पहुंचे थे.

पीएम ने किया घटनास्थल का मुआयना

सबसे पहले पीएम मोदी का काफिला उस जगह पर गया था जहां पर हादसा हुआ था. प्रधानमंत्री ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का तो जायजा लिया ही, ये भी समझने का प्रयास किया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे. जिस समय पीएम स्थिति का जायजा ले रहे थे, तब उनके साथ राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे.

वैसे जब पीएम घटनास्थल का मुआयना ले रहे थे, प्रशासन द्वारा उस बोर्ड को ढक दिया गया था जहां पर ओरेवा कंपनी का लोगो लगा था. असल में ओरेवा वो कंपनी है जिसने मोरबी ब्रिज का रिनोवेशन किया था. पिछले सात महीने से ये कंपनी ही इस ब्रिज की मरम्मत कर रही थी. खैर घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पीएम ने उन अधिकारियों से मुलाकात की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे.

पीड़ितों से की अस्पताल में मुलाकात

उनकी तरफ से स्थानीय लोगों से लेकर रेस्क्यू में जुड़ी दूसरी कई टीमों से बात की गई. उनकी उस मुलाकात की कई तस्वीर भी सामने आई. उसके बाद पीएम का काफिला सिविल अस्पताल की ओर बढ़ गया था. वहां पर जा पीएम ने हर पीड़ित का हालचाल जाना, उनकी हिम्मत बढ़ाई और हादसे पर दुख जाहिर किया.

