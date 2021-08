'दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के किसान नहीं...', कैप्टन पर भड़के खट्टर, कहा- वो कौन होते हैं इस्तीफा मांगने वाले?

दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब सरकार आमने-सामने आ गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि सिंघु और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान हरियाणा के नहीं हैं, बल्कि पंजाब से हैं.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ''वह (कैप्टन अमरिंदर सिंह) कौन होते हैं मेरा इस्तीफा मांगने वाले? बल्कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह किसानों को उकसाने के पीछे हैं. दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वे पंजाब से हैं. हरियाणा के किसान टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं.''

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के अपने समकक्ष खट्टर पर किसानों पर हुए हमले का बचाव करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला. उन्होंने कहा कि करनाल में बैठक का विरोध कर रहे जिन किसानों पर लाठियां बरसाई गईं, वे पंजाब के नहीं थे, बल्कि हरियाणा के थे.

मालूम हो कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले कई महीनों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करते हुए एमएसपी पर कानून बनाए. 25 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का भी ऐलान किया है.

Who is he (Capt Amarinder Singh) to demand my resignation Instead, he should resign because he is behind the farmers' agitation. Farmers protesting there (at Delhi borders) are from Punjab. Farmers from Haryana are not protesting at Singhu or Tikri border: Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/D7dvNVN6Cu