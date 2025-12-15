scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तुम मंदिर में दर्शन करो, मैं रुपये का डॉलर करा के लाता हूं...',9.70 लाख की चपत लगाकर गायब हुआ दोस्त

अहमदाबाद में विदेश में पढ़ाई कर रहे युवक से डॉलर दिलाने के नाम पर करीब 9.70 लाख रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दोस्ती कर भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने स्वामीनारायण मंदिर के संतों से डॉलर दिलाने का झांसा दिया और रुपये लेकर फरार हो गया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
9 लाख की चपत लगाकर दोस्त गायब (Photo: Representational Image)
9 लाख की चपत लगाकर दोस्त गायब (Photo: Representational Image)

गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को विदेश जाने और पढ़ाई की फीस चुकाने के लिए डॉलर दिलाने का लालच देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की गई. आरोपी ने पहले दोस्ती की, फिर धार्मिक आस्था और संतों के नाम पर भरोसा जीतकर वारदात को अंजाम दिया.

अहमदाबाद के थलतेज क्षेत्र में रहने वाले विपुलभाई का 26 वर्षीय बेटा विश्व पिछले दो वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है. हाल ही में छुट्टियों के दौरान भारत आने पर विश्व की मुलाकात मुंबई में फेनिल पटेल नाम के युवक से हुई. बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई. इसी दौरान फेनिल ने विश्व को बताया कि वह विदेश में पढ़ाई की फीस डॉलर में आसानी से दिला सकता है.

विश्व ने फेनिल को बताया कि ऑस्ट्रेलिया लौटने से पहले उसे भारतीय रुपये के बजाय डॉलर की जरूरत है. इस पर फेनिल ने दावा किया कि उसकी पहचान कालूपुर स्थित स्वामीनारायण मंदिर के कई संतों से है. उसने कहा कि विदेश से आने वाले भक्त संतों को डॉलर में दान देते हैं, इसलिए मंदिर के संतों के जरिए रुपये के बदले डॉलर मिल सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

traffic constable
'तुम्हारा बेटा रेप केस में पकड़ा गया है...', 3 साल के मासूम के पिता के पास आया कॉल 
Representative Image
जमीनी विवाद में 5 साल के मासूम की हत्या, आरोपी शव को मां की गोद में डालते बोला- 'लो, तुम्हारा बेटा मर गया' 
CCTV footage of boy who went missing from Lucknow (Photo - Screengrab)
लखनऊ: मां ने डांटा तो घर से भाग गया 11 साल का लड़का, 3 दिन बाद... 
बच गए महिला के पैसे (Photo: Screengrab)
डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई बुजुर्ग महिला, बैंक मैनजेर की वजह से बच गए 33 लाख रुपये 
साइबर ठगी से बची बुजुर्ग महिला. (Photo: Atul Tiwari/ITG)
डिजिटल अरेस्ट बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू, बैंक मैनेजर की सतर्कता ने 33 लाख की धोखाधड़ी से बचाया 
Advertisement

29 नवंबर को विश्व अपने पिता विपुलभाई के साथ कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर पहुंचा. विश्व अपने साथ कुल 9.70 लाख रुपये लेकर गया था. मंदिर परिसर में उनकी मुलाकात फेनिल से हुई. फेनिल ने रुपये लेते हुए कहा कि वह संत से मिलवाने की व्यवस्था करता है और तब तक विश्व व उसके पिता मंदिर में दर्शन कर लें.

विश्व और उसके पिता दर्शन के लिए मंदिर चले गए, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी फेनिल वापस नहीं लौटा. बार-बार फोन करने पर भी उसने कॉल रिसीव नहीं की. मंदिर परिसर और आसपास काफी खोजबीन के बावजूद फेनिल का कोई पता नहीं चला. तब जाकर परिवार को ठगी का एहसास हुआ.

घटना के बाद विश्व के पिता विपुलभाई ने कालूपुर पुलिस स्टेशन में फेनिल पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है. 
 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement