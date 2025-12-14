scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: सर्वे के लिए गए अधिकारियों पर भीड़ ने पत्थर और धनुष-बाण से कर दिया हमला, 47 बुरी तरह घायल

गुजरात के बनासकांठा जिले के पडलिया गांव में शनिवार दोपहर पुलिस, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम पर करीब 500 लोगों की भीड़ ने पत्थर और धनुष-बाण से हमला कर दिया, जिसमें कुल 47 अधिकारी घायल हो गए. घायलों में से 36 को अंबाजी सिविल अस्पताल और 11 को पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सभी की हालत स्थिर है.

Advertisement
X
यह हमला उस समय हुआ जब अधिकारी दांता तालुका के वन विभाग के क्षेत्र में नर्सरी और पौधरोपण का काम कर रहे थे. (Photo: X/@infobanaskantha)
यह हमला उस समय हुआ जब अधिकारी दांता तालुका के वन विभाग के क्षेत्र में नर्सरी और पौधरोपण का काम कर रहे थे. (Photo: X/@infobanaskantha)

गुजरात के बनासकांठा जिले के पडलिया गांव में शनिवार दोपहर करीब 500 लोगों की भीड़ ने पुलिस, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर हमला कर दिया. इस घटना में कुल 47 अधिकारी घायल हो गए.

हमले में 47 अधिकारी घायल

अधिकारियों के मुताबिक, घायलों में से 36 को इलाज के लिए अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 11 अधिकारियों को आगे के इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किस वजह से किया गया.

पत्थर और धनुष-बाण से किया हमला

बनासकांठा के कलेक्टर मिहिर पटेल ने बताया कि यह घटना शनिवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब पुलिस, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम वन विभाग के सर्वे नंबर 9 क्षेत्र में नर्सरी और पौधरोपण का काम कर रही थी.

इसी दौरान अचानक करीब 500 लोगों की भीड़ ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया और धनुष-बाण का भी इस्तेमाल किया. यह इलाका दांता तालुका में स्थित है, जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी से करीब 14 किलोमीटर दूर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement