गुजरात: सर्वे के लिए गए अधिकारियों पर भीड़ ने पत्थर और धनुष-बाण से कर दिया हमला, 47 बुरी तरह घायल

गुजरात के बनासकांठा जिले के पडलिया गांव में शनिवार दोपहर करीब 500 लोगों की भीड़ ने पुलिस, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर हमला कर दिया. इस घटना में कुल 47 अधिकारी घायल हो गए.

और पढ़ें

हमले में 47 अधिकारी घायल

अधिकारियों के मुताबिक, घायलों में से 36 को इलाज के लिए अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 11 अधिकारियों को आगे के इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किस वजह से किया गया.

पत्थर और धनुष-बाण से किया हमला

बनासकांठा के कलेक्टर मिहिर पटेल ने बताया कि यह घटना शनिवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब पुलिस, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम वन विभाग के सर्वे नंबर 9 क्षेत्र में नर्सरी और पौधरोपण का काम कर रही थी.

इसी दौरान अचानक करीब 500 लोगों की भीड़ ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया और धनुष-बाण का भी इस्तेमाल किया. यह इलाका दांता तालुका में स्थित है, जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी से करीब 14 किलोमीटर दूर है.

---- समाप्त ----