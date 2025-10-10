scorecardresearch
 

गुजरात: डकैती की योजना में बना रहे पांच लुटेरे गिरफ्तार, कैश और हथियार बरामद

कालावड़ तालुका के मछलीवाड़ गांव के पास पुलिस ने एक बड़े डकैती की योजना में लगे पांच लुटेरों को पकड़ लिया. आरोपियों के पास घातक हथियार और लूट का सामान बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से कुल्हाड़ी, हथौड़ा, पाइप, चाकू और चार लाख रुपये से अधिक की चोरी का सामान जब्त किया गया.

डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश अरेस्ट (Photo: Darshan Thakkar/ITG)
पुलिस उपाधीक्षक आर बी देवधा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी सूचना मिलने के बाद की गई. पुलिस को जानकारी मिली थी कि कालावड़ के मछलीवाड़ गांव के पास कुछ लोग लूट की तैयारी में हैं. टीम ने तुरंत वहां निगरानी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से हथियार और वाहन भी बरामद किए गए हैं.

पांच लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया 

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में नवाज जेठाभाई जुमा, अल्ताफ इकबालभाई बेलिम, अजय सोलंकी, मितभाई वाघेला और वसीमभाई मसानी शामिल हैं. ये सभी पहले से विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे हैं. इनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, सेंधमारी, वाहन चोरी, केबल चोरी, मारपीट, शराब और जुआ जैसे अपराधों के मामले दर्ज हैं.

बदमाशों के पास से हथियार और कैश बरामद

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पूछताछ जारी है और इससे और भी अपराधों की जानकारी मिलने की उम्मीद है. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने पहले राजकोट, जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों में कई गंभीर अपराध किए हैं. इस गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है. पुलिस का कहना है कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्ट- दर्शन टक्कर)

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

