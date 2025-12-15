गुजरात: गांधीनगर में 5 साल की मासूम से बलात्कार, हिरासत में लिए गए चार संदिग्ध

गुजरात में इस महीने दूसरी बार एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ने आक्रोश पैदा कर दिया है. राजकोट के बाद अब गांधीनगर जिले में पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

और पढ़ें

गांधीनगर जिला पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच का निरीक्षण किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, बच्ची कल रात ठंड के मौसम में वॉशरूम गई थी, इसी दौरान दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. कुछ समय बाद बच्ची ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने आसपास के इलाके में गहन जांच शुरू की और बच्ची तथा उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. साथ ही पड़ोसियों और संभावित गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि अपराध परिवार या उसके आसपास के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो सकता है. इसी आधार पर पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

बच्ची को तत्काल चिकित्सा जांच और उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने बच्ची की सुरक्षा और उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. गांधीनगर पुलिस के एएसपी ने जानकारी दी कि पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और मामले में चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा रही है और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

Advertisement

---- समाप्त ----