scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: गांधीनगर में 5 साल की मासूम से बलात्कार, हिरासत में लिए गए चार संदिग्ध

गांधीनगर में एक 5 साल की बच्ची से बलात्कार का दर्दनाक मामला सामने आया है. पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और बच्ची का सिविल अस्पताल में इलाज जारी है. घटना तब हुई जब बच्ची रात में वॉशरूम गई थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
गांधीनगर में 5 साल की मासूम से बलात्कार (Photo: Representational image)
गांधीनगर में 5 साल की मासूम से बलात्कार (Photo: Representational image)

गुजरात में इस महीने दूसरी बार एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ने आक्रोश पैदा कर दिया है. राजकोट के बाद अब गांधीनगर जिले में पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

गांधीनगर जिला पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच का निरीक्षण किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, बच्ची कल रात ठंड के मौसम में वॉशरूम गई थी, इसी दौरान दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. कुछ समय बाद बच्ची ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने आसपास के इलाके में गहन जांच शुरू की और बच्ची तथा उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. साथ ही पड़ोसियों और संभावित गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि अपराध परिवार या उसके आसपास के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो सकता है. इसी आधार पर पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

traffic constable
'तुम्हारा बेटा रेप केस में पकड़ा गया है...', 3 साल के मासूम के पिता के पास आया कॉल 
बिजनौर में नाबालिग लड़की से रेप. (Photo: Representational )
बिजनौर: छोटे भाई के साथ दूध लेकर लौट रही नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार 
2 बैंक कर्मचारियों समेत 10 गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)
₹719 करोड़ का फ्रॉड... चीन-दुबई भेजे गए पैसे, गुजरात पुलिस ने किया भंडाफोड़ 
PM मोदी के सपनों का शहर कैसे किया गया तैयार? देखें गुजरात आजतक 
तेहरान में बंधक बना लिया गया गुजराती परिवार.(Photo:Screengrab)
'डंकी रूट' से ऑस्ट्रेलिया जा रही फैमिली तेहरान में बनी बंधक, फिर... 

बच्ची को तत्काल चिकित्सा जांच और उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने बच्ची की सुरक्षा और उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. गांधीनगर पुलिस के एएसपी ने जानकारी दी कि पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और मामले में चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा रही है और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

Advertisement

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement