सूरत: ONGC के प्लांट में धमाके के साथ भीषण आग, कई किमी दूर से दिख रहे शोले

सूरत के हजीरा में स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के प्लांट में भीषण आग लग गई. दमकल विभाग की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गईं. ये घटना रात करीब 2 बजे की है.

इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. दो जगहों पर आग की भीषण लपटें उठती हुई साफ दिखाई देती हैं.ओएनजीसी के प्लांट में आग लगने की घटना ये कोई पहली नहीं है. पिछले साल सितंबर में मुंबई में ओएनजीसी के प्लांट में आग लग गई थी. आग नवी मुंबई में ओएनजीसी के कोल्ड स्टोरेज में लगी.

#WATCH Gujarat: A fire breaks out at an Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) plant in Surat. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/6xPKHW5PrR