लाखों दीयों से जगमगाएगा दिल्ली का कर्तव्य पथ, रामायण थीम पर होगा लेजर और ड्रोन शो

दिल्ली में इस साल दिवाली का जश्न बेहद भव्य होगा. 18 और 19 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर दो-दो लाख मिट्टी के दीये जलाए जाएंगे. इस अवसर पर रामायण थीम पर आधारित लेजर और ड्रोन शो का आयोजन होगा. यह कार्यक्रम अयोध्या के दीपोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है.

इस कार्यक्रम में दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री, विधायक और बीजेपी सांसद शामिल होंगे. (File Photo: ITG)
दिल्ली में इस बार दिवाली का जश्न भव्य तरीके से मनाया जाएगा. कर्तव्य पथ पर 18 और 19 अक्टूबर को दो लाख मिट्टी के दीये जलाकर रौशनी की अनोखी झिलमिलाहट बिखेरी जाएगी. बीजेपी सरकार रामायण थीम पर आधारित लेजर और ड्रोन शो के साथ इस दिवाली को खास बनाने जा रही है.

अधिकारियों के अनुसार, यह समारोह अयोध्या के दीपोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा. बीते आठ सालों में अयोध्या का दीपोत्सव वैश्विक पहचान बना चुका है, जहां सरयू नदी के तट और प्रमुख मंदिरों पर लाखों दीये जलाकर कई विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं.

दोनों दिन जलाए जाएंगे दो-दो लाख दीये

एक अधिकारी ने बताया, '18 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर दो लाख दीये जलाए जाएंगे और अगले दिन भी उतनी ही संख्या में दीये जलेंगे. इस मौके पर रामायण थीम पर आधारित लेजर और ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा.' इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके कैबिनेट मंत्री, विधायक और बीजेपी सांसद शामिल होंगे.

'दिल्ली की सत्ता में आने के बाद पहला बड़ा त्योहार'

अधिकारी ने कहा, 'बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला बड़ा त्योहार है. सच्ची दिवाली वही है, जब हर कोना रोशनी से जगमगाए. कर्तव्य पथ इस बार दीपों की रौशनी में अपनी पूरी भव्यता के साथ चमकेगा.' गौरतलब है कि बीजेपी ने इस साल फरवरी में 26 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की और दो-तिहाई बहुमत से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था.

