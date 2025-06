World Environment Day पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने मरीजों को दिया खास तोहफा, की ये पहल... प्लास्ट‍िक को लेकर लिया ये प्रण

विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे देश में कई कार्यक्रम हुए. इस दौरान आयुर्वेद के सबसे बड़े संस्थान AIIA ने भी मरीजों के ल‍िए अनूठी पहल की. वहीं संस्थान ने इस दौरान प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के लिए शपथ ली और जागरूकता अभियान चलाया.

X

All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi Celebrates World Environment Day 2025 under the Meri LiFE Campaign