दिल्ली: बंद कमरे में युवती ने की आत्महत्या? कॉलेज में लास्ट ईयर के एग्जाम में हुई थी फेल

दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में एक 23 साल की युवती अपने घर में मृत पाई गई. पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या का मामला है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मृतक की पहचान अंजली सिंह के रूप में हुई है. सोमवार को उसकी बहन और पड़ोसी ने उसे उसके कमरे में बेसुध पाया.

पुलिस ने बताया कि उसके पिता 51 साल के विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना के समय वह और उनकी पत्नी काम पर गए हुए थे, जबकि उनका बेटा और दूसरी बेटी घर पर नहीं थे. परिवार के अनुसार, जिस कमरे में अंजली मिली थी, वह अंदर से बंद था. बाद में एक पड़ोसी और उसकी बहन ने लोहे की छड़ की मदद से दरवाजा जबरदस्ती खोला. पुलिस ने बताया कि उसका शव कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़ा मिला.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अंजली ने कथित तौर पर छत के पंखे से बंधे कपड़े के टुकड़े से फांसी लगा ली थी. संदेह है कि फंदा ढीला हो गया होगा या टूट गया होगा, जिसके कारण वह बिस्तर पर पड़ी मिली. परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि अंजली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से लाइब्रेरी साइंस कोर्स की लास्ट ईयर की छात्रा थी. उन्होंने बताया कि लगभग एक सप्ताह पहले उसके एगजाम का रिजल्ट आया था, जिसमें वह फेल हो गई थी और डिप्रेशन में थी.

पुलिस ने बताया कि परिवार ने किसी भी प्रकार की साजिश का आरोप नहीं लगाया है और प्रारंभिक जांच में शव पर कोई सुसाइड नोट या बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. मामले में कानून के अनुसार जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने आगे बताया कि मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

