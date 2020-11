Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अनुमान, प्रदूषण से मिलेगी राहत?

दिवाली के दिन हुई जमकर आतिशबाजी के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 999 पर पहुंच चुका है. हवा की बेहद खराब गुणवत्ता के बीच दिल्ली और आसपास रहने वाले लोगों के लिए इससे जुड़ी एक अच्छी खबर आई है.

मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 और 16 नवंबर को बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा. हालांकि, हल्की बारिश होगी या भारी, मौसम विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है.

मौसम विभाग ने राजस्थान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है.

Thunderstorm with light to moderate rain & gusty winds of speed 30-40 kmph likely to occur over & adjoining areas of Khairthal (Rajasthan), Tizara, Bawal, Rewari, Narnaul, Nuh, Sohna, Manesar, Bhiwani, Mahendragarh, Adampur, Fatehabad, Hisar (Haryana) in next 2 hrs: IMD

आईएमडी के एनवायरनमेंट एंड रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर वीके सोनी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बूंदा बांदी हो सकती है. उन्होंने कहा कि हवा और बारिश के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधरेगी.

There are chances of drizzle and rain today in Delhi NCR, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Air quality in Delhi will improve due to wind and rain: Dr VK Soni, Head, Environment and Research Centre, IMD pic.twitter.com/Rc5CwWq8QU