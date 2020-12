दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची हवा, जानें मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है. दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिसंबर के महीने में तापमान के गिरने और हवा की गति मंद पड़ने के कारण प्रदूषण का स्तर और खराब होने की संभावना है.



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार की सुबह दिल्ली के सोनिया विहार, आनंद विहार, ओखला और आईटीओ इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया. वहीं, शहर का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 307 दर्ज किया गया.

Delhi: Air quality in 'very poor' category at Sonia Vihar, Anand Vihar, Okhla and ITO, as per Central Pollution Control Board pic.twitter.com/3nacwNsGbF