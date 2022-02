Ukraine-Russia Crisis: अब भारतीय दूतावास के अफसरों को परिवार समेत यूक्रेन छोड़ने की सलाह- सूत्र

यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती टेंशन के बीच एक बड़ी खबर आई है. सूत्रों के मुताबिक, यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को परिवार समेत भारत वापस जाने को कहा गया है. इससे पहले रविवार की शाम को यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन सीमा पर तनाव के बीच अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने के लिए कहा था.

दूतावास ने अपनी नई एडवाइजरी में कहा, "यूक्रेन में जारी टेंशन और युद्ध की आशंका को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों और सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है." दूतावास ने कहा कि भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे चार्टर उड़ानों के बारे में अपडेट के लिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स के संपर्क में रहें और किसी भी अपडेट के लिए दूतावास के फेसबुक, वेबसाइट और ट्विटर को फॉलो करें.

इससे पहले 15 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीयों को अस्थायी रूप से कीव छोड़ने के लिए कहा था. भारतीय नागरिकों से अपील कि गई थी कि वे दूतावास को अपनी उपस्थिति की स्थिति के बारे में सूचित करके रखें ताकि वह जहां आवश्यक हो वहां पहुंच सके.

इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पूर्वी यूरोपीय देशों से भारतीयों की यात्रा की सुविधा के लिए द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत और यूक्रेन के बीच संचालित की जा सकने वाली उड़ानों की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया है.

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि एमओसीए ने एयर बबल व्यवस्था में भारत-यूक्रेन के बीच उड़ानों और सीटों की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया है. मांग के अनुसार कितनी भी फ्लाइट्स और चार्टर फ्लाइट्स संचालित हो सकती हैं.

उधर, एअर इंडिया ने घोषणा की है कि वह अगले सप्ताह 22, 24 और 26 फरवरी को भारत-यूक्रेन के बीच तीन उड़ानें संचालित करेगी. ये तीनों फ्लाइट्स बॉरिस्पिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होंगी और एयर इंडिया की बुकिंग उसके ऑफिस, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से खुली हैं.

#FlyAI : Air India is operating 3 flights between India & Ukraine on 22nd, 24th & 26th FEB 2022 .



Seats are available on these flights.



Booking open through Air India Booking offices, Website, Call Centre and Authorised Travel Agents.@IndiainUkraine pic.twitter.com/jKW5InGCOR