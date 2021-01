दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बारिश, शीत लहर का अलर्ट, 6 जनवरी के बाद बढ़ेगी ठंड

उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल की शुरुआत के साथ बारिश का सिलसिला जारी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (सोमवार) लगातार तीसरे दिन मौसम का मिजाज बदला है. दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक पूरी दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में अगले 2-3 घंटों में बारिश (Rain) की संभावना है. मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक बारिश और फिर उसके बाद शीतलहर (Cold wave) की चेतावनी जारी की है.



मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक 7 जनवरी के बाद दिल्ली के तापमान (Temperature) में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ेगी. मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में आज यानी 4 जनवरी को मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.



मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ऐसे मौसम से अभी राहत की उम्मीद नहीं है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा समेत हरियाणा के कुछ भागों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है.

04-01-2021 1530 IST Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of West, North-West, North, South, South-East Delhi, Sadulpur, Bhadra, Jhunjunu, Pilani, Loharu (Rajasthan), Bawal, Rewari, Bhiwari, Kosli,Farukhnagar,