ऊंट के जरिए हो रही थी हरियाणा में बनी शराब की तस्करी, जंगल के रास्ते खेप लेकर पहुंचते थे दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बिल्कुल अनोखे तरीके से अवैध शराब दिल्ली पहुंचा रहा था. साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस गिरोह के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो ऊंटों के जरिए हरियाणा से दिल्ली तक शराब की खेप लाते थे.

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह फरीदाबाद से हरियाणा में बनी शराब को जंगल के रास्तों से दिल्ली में लाता था, ताकि किसी को शक न हो. तस्कर ऊंटों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे, जिससे पुलिस की चेकिंग से बचा जा सके. पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से कुल 42 पेटी अवैध शराब बरामद की है. इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किए गए 3 ऊंट भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि यह लोग काफी समय से इस तरह शराब की तस्करी कर रहे थे. शराब को ऊंटों पर लादकर रात के समय जंगल के रास्तों से दिल्ली पहुंचाया जाता था. पुलिस का कहना है कि यह तरीका न सिर्फ नया था, बल्कि शातिर भी, क्योंकि खुले इलाके और सीमावर्ती जंगलों से गुजरना आसान नहीं होता.

साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और जब तस्कर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके पीछे और कौन लोग जुड़े हुए हैं. दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

