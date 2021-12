दिल्ली मेट्रो के ये 3 स्टेशन आज सुबह रहे बंद, सर्विस अब फिर शुरू

अगर आप दिल्ली मेट्रो से रोजाना यात्रा करते हैं तो आज घर से निकलने से पहले ये खबर जान लीजिए. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से जानकारी दी गई कि गुरुवार को मेंटिनेंस वर्क के चलते येलो लाइन पर ग्रीन पार्क और कुतुब मीनार के बीच सेवा कुछ देर के लिए प्रभावित होगी. इस दौरान हौज खास, मालवीय नगर और साकेत स्टेशन बंद रहे. काम सर्विस शुरू होने से लेकर सुबह 6.30 बजे तक चला था.

Public Service Announcement



There will be no service between Green Park & Qutab Minar on Yellow Line tomorrow (Thursday), from start of service till 6:30 AM due to pre planned maintenance work. Hauz Khas, Malviya Nagar & Saket Stations will remain closed during this period.